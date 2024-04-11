«Падение империи»: В Америке началась гражданская война

Фильм «Падение империи», новая картина режиссёра Алекса Гарланда, стала одной из самых обсуждаемых кинопремьер недели. И хотя оригинальное название фильма - «Гражданская война» (Civil War), российские прокатчики предпочли не использовать его, решив отказаться от такого названия.

Не согласны с политикой новой диктатуры

Сюжет ленты переносит зрителя в недалёкое будущее, где США охвачены настоящей гражданской войной. Штаты Калифорния и Техас объединяются в «Западный альянс» и решают отделиться от страны, потому как не согласны с политикой новой диктатуры. Военные силы «Альянса» штурмуют Вашингтон, а после проигрыша Трампа Белый дом попадает даже в руки манифестантов.

Главные герои фильма - журналисты, сыгранные Кирстен Данст и Джесси Племонс, оказываются в эпицентре ужасных событий, стремясь взять интервью у президента распадающейся страны. Однако в условиях абсолютного хаоса, где действует закон силы, выполнить эту миссию становится крайне сложно.

Стал объектом широкого внимания

Фильм вызвал массу обсуждений и разногласий. Одни считают его предостережением о возможном будущем, другие видят в нём отражение современной политической ситуации в США. Тем не менее, «Падение империи» уже стал объектом широкого внимания кинолюбителей, а знаменитая студия A24 вложила в проект значительные средства, чтобы привлечь внимание к его идеям и концепции.

Несмотря на свою актуальность и значимость, фильм также вызвал споры и д****ы, и некоторые идейные противники обвиняют его в заказухе и попытке пропаганды, пишет Алтапресс.