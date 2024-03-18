Информинг » О разном » Приметы и Праздники » Вальпургиева ночь: что обязательно делать в ночь на 30 апреля – что под ведьминым запретом

Вальпургиева ночь: что обязательно делать в ночь на 30 апреля – что под ведьминым запретом

Image 16+
Вальпургиева ночь: что обязательно делать в ночь на 30 апреля – что под ведьминым запретом
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

Вальпургиева ночь, также известная как ночь Вальпургии, представляет собой древний праздник, отмечаемый в ночь с 30 апреля на 1 мая. Этот праздник имеет свои корни в исторической личности аббатисы по имени Вальбурга, которая после смерти была забыта, пока новый епископ Айдштадта не увидел ее тень спустя 100 лет. Это чудесное явление привело к канонизации Вальбурги и отмечается праздником в ее честь.

Существует несколько версий происхождения этого праздника. В одной из них он связан с праздником весны и скота Белтейн, в другой — с борьбой с ведьмами во времена инквизиции. 

Традиции Вальпургиевой ночи

Традиционно в эту ночь люди проводят обряды, направленные на изгнание негатива и защиту от злых сил. Среди традиций Вальпургиевой ночи важное место занимает уборка дома, зажигание свечей для защиты от злых духов и сжигание записок с негативными мыслями. Однако есть и запреты, такие как ношение черного цвета, приношение сирени в дом и использование сквернословия.

Этот праздник обладает мистической атмосферой и представляет собой время, когда согласно преданиям граница между миром живых и мертвых становится особенно тонкой, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Можно ли в эти выходные, 16 и 17 марта, сажать рассаду, ходить на кладбище? Запреты на Прощеное воскресенье и день святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

Можно ли в эти выходные, 16 и 17 марта, сажать рассаду, ходить на кладбище? Запреты на Прощеное воскресенье и день святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Вальпургиева ночь: что обязательно делать в ночь на 30 апреля – что под ведьминым запретом

Сегодня, 16:53

Правила Великого поста в 2024 году: что можно и что нельзя есть, какие дела считаются грехом — календарь питания с 18 марта по 4 мая

Сегодня, 10:38

Что можно и что нельзя делать 19 марта в церковный праздник святых мучеников во Амморее и икону «Благодатное небо»: дела, грехи, приметы, традиции и молитва

Сегодня, 10:13

Что можно и что нельзя делать 18 марта в Чистый понедельник и начало Великого поста: дела, грехи, приметы, традиции

Сегодня, 00:58

Молитвы в Прощеное воскресенье 17 марта 2024: как попросить прощения у Бога и обидчиков, как отпустить обиды

Вчера, 22:38

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 18 марта 2024 и что нельзя, приметы и суеверия

Вчера, 22:23

Обязательно помянуть усопших и молиться за без вести пропавших: народные приметы на счастье и урожай 18 марта в Чистый понедельник

Вчера, 22:23

Светлые смс-поздравления в Чистый понедельник 18 марта 2024 для близких и друзей

Вчера, 21:43

Бог накажет или простит: можно ли 17 марта в Прощеное воскресенье работать, убираться, посещать кладбище, мыть голову и есть мясо

Вчера, 14:03

Не упусти богатство и счастье! Народные приметы в Прощеное воскресенье 17 марта 2024 – нужно ли целоваться

16-03-2024, 17:18

Идем в гости к золовке: что обязательно подарить сестре мужа в предпоследний день Масленицы — какой подарок может принести беды и несчастья на 7 лет

16-03-2024, 13:18

Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье 17 марта 2024: примеры извинений — как по-церковному избавиться от вины и обид

16-03-2024, 10:28

Можно ли в эти выходные, 16 и 17 марта, сажать рассаду, ходить на кладбище? Запреты на Прощеное воскресенье и день святых Евтропия, Клеоника, Василиска, Герасима

16-03-2024, 09:33

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 16 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

15-03-2024, 19:13

Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги

15-03-2024, 13:18

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

15-03-2024, 11:13

Что можно и что нельзя делать 16 марта в церковный праздник святых Евтропия, Клеоника и Василиска, иконы «Волоколамская» и 6 день Масленицы: дела, грехи, приметы, традиции

15-03-2024, 10:13

Чудодейственные молитвы Богу в Прощеное воскресенье в 2024 году — нужно читать каждому

15-03-2024, 00:13

Обязательно сеем лук, баклажаны и умасливаем домового в Федота Ветроноса – народные приметы на 15 марта 2024

14-03-2024, 23:53

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 15 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

14-03-2024, 22:33

Новости партнеров
2023
ru-RU