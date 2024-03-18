Вальпургиева ночь: что обязательно делать в ночь на 30 апреля – что под ведьминым запретом

Вальпургиева ночь, также известная как ночь Вальпургии, представляет собой древний праздник, отмечаемый в ночь с 30 апреля на 1 мая. Этот праздник имеет свои корни в исторической личности аббатисы по имени Вальбурга, которая после смерти была забыта, пока новый епископ Айдштадта не увидел ее тень спустя 100 лет. Это чудесное явление привело к канонизации Вальбурги и отмечается праздником в ее честь.

Существует несколько версий происхождения этого праздника. В одной из них он связан с праздником весны и скота Белтейн, в другой — с борьбой с ведьмами во времена инквизиции.

Традиции Вальпургиевой ночи

Традиционно в эту ночь люди проводят обряды, направленные на изгнание негатива и защиту от злых сил. Среди традиций Вальпургиевой ночи важное место занимает уборка дома, зажигание свечей для защиты от злых духов и сжигание записок с негативными мыслями. Однако есть и запреты, такие как ношение черного цвета, приношение сирени в дом и использование сквернословия.

Этот праздник обладает мистической атмосферой и представляет собой время, когда согласно преданиям граница между миром живых и мертвых становится особенно тонкой, пишет Весь Искитим.