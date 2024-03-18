В марте осталось только два идеальных дня для посева любых семян

Информация о лунном календаре на март 2024 года и рекомендации по посеву семян и пересадке рассады появились в Сети.

Выбор оптимальных дней для пересадки и посева может способствовать лучшему росту либо развитию растений

Действительно многие огородники и садоводы обращают внимание на фазы Луны при планировании своих работ в саду и огороде. Использование лунного календаря может помочь оптимизировать время посева семян или пересадки рассады, поскольку считается, что в определенные дни Луна благоприятно влияет на развитие растений. Поэтому выбор оптимальных дней для пересадки и посева может способствовать лучшему росту либо развитию растений.

Для тех, кто следует лунному календарю, 18 и 19 марта 2024 года будут подходящими днями для начала выращивания или пересадки. Рекомендации по оптимальному времени для сева и пересадки очень важны для успешного выращивания овощей и цветов в этом сезоне, пишет ngnovoros.ru.