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Почему день равен ночь в День весеннего равноденствия 20 марта 2024: ритуалы двойной силы — как призвать деньги, обрести красоту и прогнать проблемы

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Почему день равен ночь в День весеннего равноденствия 20 марта 2024: ритуалы двойной силы — как призвать деньги, обрести красоту и прогнать проблемы
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года представляет особую энергию, которую можно использовать для различных ритуалов и обрядов с целью привлечения удачи, благополучия и обновления, пишет Весь Искитим. 

Вот несколько ритуалов, которые можно провести в этот день:

Обряды по привлечению удачи и благополучия в дом

Проведите генеральную уборку в доме, вымойте окна и избавьтесь от ненужных вещей, чтобы привлечь новую весеннюю энергию. Поставьте цветы в доме, особенно те, которые символизируют обновление и рост.

Обряды в поиске помощи у Вселенной

Уединитесь в течение дня, зажгите свечу и настройтесь на общение с высшими силами. Представьте себя как цветочный бутон, который раскрывается под солнечным светом, и ясно сформулируйте свои просьбы о решении проблемы.

Ритуал для обретения красоты

Воспользуйтесь косметологическими процедурами для ухода за телом, добавив немного магии, связанной с поклонением богине Весте, чтобы сохранить красоту и молодость.

Обряд на привлечение денег

Поставьте стакан с чистой водой на солнечное окно к моменту весеннего равноденствия и произнесите свои желания относительно финансового благополучия. В течение дня стоит воздержаться от того, чтобы давать кому-либо деньги взаймы.

«Вода-вода, туда-сюда, неси ко мне, не быть в беде. Вода-вода, опять сюда, ко мне неси, меня спаси. Вода-вода, уйдешь туда, а мне вернешь, что там найдешь. Затем, трижды окрестив воду, проговорить: «Деньги ко мне, тень от меня» и выпить полстакана воды. Затем, поставить стакан на окно и глядя в окно, снова повторить: «Деньги ко мне, тень от меня» и допить оставшуюся воду».

Информационное агентство «Informing»

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