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Когда сажать огурцы на рассаду в апреле и мае 2024: лунный календарь хороших и плохих дней — чем нужно поливать для богатого урожая

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Когда сажать огурцы на рассаду в апреле и мае 2024: лунный календарь хороших и плохих дней — чем нужно поливать для богатого урожая
Сад и Огород
Фото: freepik.com

Вот некоторые рекомендации по посеву огурцов на рассаду в апреле и мае 2024 года.

Посев огурцов в апреле

Начинайте с 11 апреля, когда почва прогреется до 18 градусов по Цельсию. Это оптимальное время для создания благоприятных условий для роста рассады.

Лунный календарь хороших дней в апреле 2024 года: выберите для посева дни 7-9, 22, 25 и 26 апреля, так как Луна будет находиться в благоприятных знаках и фазах для посева и роста растений.

Лунный календарь плохих дней в апреле 2024 года: избегайте посева в дни 3, 4, 5, 16, 17, 18 и 24 апреля, так как это неблагоприятные дни согласно лунному календарю.

Посев огурцов в мае

Продолжайте посев и в мае, при условии, что почва прогрета и стабильные погодные условия. Выбирайте дни согласно лунному календарю для оптимальных результатов.

Лунный календарь хороших дней в мае 2024 года: для посева в мае выбирайте дни 6, 13, 14, 15, 17, 22-24, так как они считаются благоприятными согласно лунному календарю.

Лунный календарь плохих дней в мае 2024 года: избегайте посева в дни 18, 19 и 20 мая из-за неблагоприятных астрологических аспектов.

Что касается полива огурцов на рассаду для богатого урожая, следует учитывать следующее:

  • Регулярный полив. Поливайте рассаду огурцов по мере необходимости, поддерживая почву влажной, но не переувлажненной.
  • Качество воды. Используйте воду комнатной температуры, чтобы избежать стресса для растений.
  • Удобрения. Огурцы на рассаду не требуют частых подкормок. Важнее всего обеспечить рассаде правильное питание через почву и регулярный полив.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите оптимальные условия для успешного выращивания рассады огурцов и обеспечите себе хороший урожай в дальнейшем.

Информационное агентство «Informing»

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