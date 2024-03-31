Когда сажать огурцы на рассаду в апреле и мае 2024: лунный календарь хороших и плохих дней — чем нужно поливать для богатого урожая

Вот некоторые рекомендации по посеву огурцов на рассаду в апреле и мае 2024 года.

Посев огурцов в апреле

Начинайте с 11 апреля, когда почва прогреется до 18 градусов по Цельсию. Это оптимальное время для создания благоприятных условий для роста рассады.

Лунный календарь хороших дней в апреле 2024 года: выберите для посева дни 7-9, 22, 25 и 26 апреля, так как Луна будет находиться в благоприятных знаках и фазах для посева и роста растений.

Лунный календарь плохих дней в апреле 2024 года: избегайте посева в дни 3, 4, 5, 16, 17, 18 и 24 апреля, так как это неблагоприятные дни согласно лунному календарю.

Посев огурцов в мае

Продолжайте посев и в мае, при условии, что почва прогрета и стабильные погодные условия. Выбирайте дни согласно лунному календарю для оптимальных результатов.

Лунный календарь хороших дней в мае 2024 года: для посева в мае выбирайте дни 6, 13, 14, 15, 17, 22-24, так как они считаются благоприятными согласно лунному календарю.

Лунный календарь плохих дней в мае 2024 года: избегайте посева в дни 18, 19 и 20 мая из-за неблагоприятных астрологических аспектов.

Что касается полива огурцов на рассаду для богатого урожая, следует учитывать следующее:

Регулярный полив. Поливайте рассаду огурцов по мере необходимости, поддерживая почву влажной, но не переувлажненной.

Качество воды. Используйте воду комнатной температуры, чтобы избежать стресса для растений.

Удобрения. Огурцы на рассаду не требуют частых подкормок. Важнее всего обеспечить рассаде правильное питание через почву и регулярный полив.

Следуя этим рекомендациям, вы создадите оптимальные условия для успешного выращивания рассады огурцов и обеспечите себе хороший урожай в дальнейшем.