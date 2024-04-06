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Забудьте про навоз. Полейте землю этим удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

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Забудьте про навоз. Полейте землю этим удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами
Сад и Огород
Фото: @zinkevych / freepik.com

Для обеспечения богатого и качественного урожая растения нужно удобрять во время их роста. Можно использовать как промышленные удобрения, так и народные методы, которые основаны на естественных компонентах.

Рекомендуемые удобрения

Для посадки томатов рекомендуется использовать свежую рыбу на дно лунки, что обеспечит растение фосфором и калием. Огурцам полезно добавить свежий навоз или перегной для азота и микроэлементов. Во время роста каждые 15-20 дней растения можно подкармливать настоем крапивы для дополнительного питания азотом, калием и железом. В период цветения помидоров и огурцов рекомендуется использовать удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, такие как зольный настой, раствор йода или борной кислоты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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