Бросьте это в лунку при посадке перца в грунт: урожай будет просто рекордным

Дачникам ведущими экспертами было объяснено, что для подкормки перца перед пересадкой в грунт лучше всего использовать луковую шелуху. Этот метод обещает обеспечить рекордный урожай и раскрывает секреты опытных огородников.

Как приготовить удобрение

Для приготовления такого эффективного удобрения нужно взять один стакан луковой шелухи, залить двумя стаканами воды, довести до кипения и оставить настаиваться в течение двух дней, после чего процедить. Раствор следует разбавить водой в пропорции один стакан удобрения на десять стаканов воды.

Эту подкормку можно использовать перед посадкой перцев в грунт и для удобрения рассады, но не чаще одного раза в неделю, пишет ngnovoros.ru.