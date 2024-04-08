Одна чайная ложка этого чудо-средства и помидоры попрут гроздьями

Для успешного выращивания помидоров ключевыми компонентами при подготовке почвы являются фосфор и калий. Распределение удобрений поверх почвы и их перекопка не вызывают сложностей независимо от типа грунта.

Рекомендуется применять компост и золу

При повышенной кислотности почвы рекомендуется провести известкование. Важными элементами для почвы также являются органика и азот, источником последнего может служить птичий помёт. Для эффективной подготовки почвы рекомендуется применять компост и золу, а также провести полноценную подготовку осенью.

Перед посадкой помидоров полезно обработать грядку мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение, чтобы обеспечить быструю адаптацию растений к новым условиям. Также полезно добавить размолотую яичную скорлупу в каждую лунку как калийное удобрение для корневой системы.

Зола из травы, соломы или подсолнечника также является хорошим источником калия и минеральных веществ для растений, пишет ngnovoros.ru.