Сладкий и крупный: эта подкормка завалит куст крыжовником

Лето - время обильного сбора ягод, но что делать, если ваш крыжовник не приносит достаточное количество плодов? Агрономы советуют использовать простые народные методы для подкормки кустарника. Эти методы не только насытят его питательными элементами, но и укрепят иммунитет.

Один из эффективных способов - использование шелухи от лука, настоянной на кипятке. Полученное средство опрыскивается на крыжовник. Для дополнительной поддержки растения можно использовать также разведенные сухие дрожжи. Эти простые методы помогут крыжовнику избежать заболеваний и обеспечат успешное плодоношение, пишет ngnovoros.ru.