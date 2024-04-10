Редис вырастет сочным и крупным: бросьте в почву это простое и бесплатное удобрение

Экспертами были представлены простые и бесплатные методы удобрения, обеспечивающие обильный урожай редиса. В ходе обсуждения выявилась хитрость опытных садоводов.

Поливать дважды в день

Агроном Ксения Давыдова подчеркнула, что основным ключом к успеху является регулярный и обильный полив редиса. Этот овощ нуждается во влаге и должен быть поливаем дважды в день - утром и вечером. Несоблюдение этого правила может привести к недостаточному урожаю.

Удобрять почву

Она рекомендовала удобрить почву перед посевом семян древесной золой в пропорции 350 граммов на десять литров воды. Это обеспечит редису все необходимые микроэлементы для здорового роста и развития. Чтобы избежать конкуренции редиса с сорняками за питательные вещества, нужно следить за прополом грядки.

Также необходимо предотвратить пересиживание редиса и собирать его вовремя для достижения максимального урожая, сообщает ngnovoros.ru.