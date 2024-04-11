Продуманные дачники обрезают малину под корень в апреле: вот для чего это необходимо

Среди дачников существует разногласие относительно времени обрезки кустов и деревьев. Одни считают, что это следует делать зимой, когда растения в спячке, в то время как другие предпочитают обрезку после пробуждения растений от зимнего сна, в начале апреля, сообщает ngnovoros.ru.

Удалить сухие и больные ветки

На самом деле необходимо использовать острый секатор и надеть плотные перчатки, чтобы избежать порезов. Сначала следует удалить сухие и больные ветки, обрезая их у основания, чтобы предотвратить заражение куста. Также важно удалить молодые отростки у основания куста, которые не принесут плодов. Необходимо также проредить куст в середине, удаляя отплодоносившие ветки, чтобы обеспечить солнечный свет и стимулировать рост оставшихся частей растения.

Правильная обрезка малины в апреле способна повысить урожайность, поэтому это важная процедура, которую не стоит пренебрегать.