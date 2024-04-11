Помидоры попрут ящиками: всего одна чайная ложка чудо-средства

Лето — пора сочных помидоров на столах, которые принесут радость и разнообразие.

Для богатого урожая необходимо грамотно подготовить почву

Фосфор и калий обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами. Подготовка почвы требует внимания к деталям. Органические удобрения, азот, известкование — важные этапы выращивания. Птичий помёт и компост отлично улучшат почву, а зола обогатит её минералами.

Осень — время для полноценной подготовки. Дополнительные процедуры перед посадкой помидоров обеспечат оптимальные условия роста. Мягкий раствор марганца и дрожжевое удобрение помогут адаптироваться растениям к новым условиям. Нужно правильно распределить удобрения и добавить калий для корневой системы. Яичная скорлупа и древесная зола обогатят растения всем необходимым, пишет ngnovoros.ru.