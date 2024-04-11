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Один стакан на ведро: благодаря этому удобрению крупная вишня будет идти ведрами

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Один стакан на ведро: благодаря этому удобрению крупная вишня будет идти ведрами
Сад и Огород
Фото: @Couleur/ pixabay.com

Уход за вишней весной играет ключевую роль в обеспечении хорошего плодоношения. Использование мочевины как удобрения может быть эффективным способом стимулировать рост и развитие деревьев. 

Вот несколько шагов, которые следует выполнить при использовании мочевины для подкормки вишен:

  • Подготовка территории. Очистите зону вокруг дерева от сорняков и рыхлите почву для лучшего впитывания удобрений.
  • Приготовление раствора мочевины. Смешайте мочевину в количестве одного спичечного коробка с 10 литрами воды.
  • Нанесение раствора. Влейте готовый раствор мочевины в борозды, расположенные в приствольном круге дерева, на расстоянии около 60 см от ствола. Используйте от 20 до 30 литров раствора для каждой подкормки.
  • Дополнительные удобрения. Кроме мочевины, рекомендуется использовать калийно-фосфорные удобрения. Также полезно ввести зольный раствор перед началом цветения (1 стакан золы на 10 литров воды).
  • Полив. Перед подкормкой хорошо полейте почву чистой водой, чтобы усилить усвоение удобрений и повысить эффективность процедуры.
  • Регулярный уход. Обеспечьте регулярный полив в конце июля, когда формируются цветочные бутоны. Это поможет сформировать будущий урожай и поддержать здоровье дерева.

Следуя этим рекомендациям по подкормке вишен мочевиной, можно создать оптимальные условия для их роста и развития, что приведет к получению обильного и качественного урожая, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

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