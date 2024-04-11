От монилиоза яблони спасут эти обработки: проведите их обязательно весной

Монилиоз яблонь, известный как плодовая гниль, вызывается грибками, распространяемыми насекомыми и дождем. Симптомы включают коричнево-рыжие пятна с белыми точками на плодах, делая их мякоть безвкусной.

Рекомендации садовода «Садоёж» включают обработку медьсодержащими фунгицидами перед распусканием почек, санитарную обрезку для удаления больных ветвей, и повторные опрыскивания бордоской жидкостью перед цветением. Во время вегетации регулярно удаляйте опавшие листья, а за месяц до сбора урожая применяйте мягкие препараты, собирая плоды с повреждениями. Об этом сообщает ngnovoros.ru.