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Эти сорта редиса можно сажать всё лето: никакого стрелкования или горечи

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Эти сорта редиса можно сажать всё лето: никакого стрелкования или горечи
Сад и Огород
Фото: @jackmac34 / pixabay.com

Многие любят редис и хотят наслаждаться им весь сезон, но большинство сортов не подходят для летнего выращивания из-за стрелкования. Однако существуют подходящие сорта, пишет ngnovoros.ru.

Садовод Надежда Коробченко рекомендует следующие:

  • «Престо». Новый раннеспелый сорт созревает за 18 дней, важно не задерживать его на грядке.
  • «Черриэтт». Устойчив к стрелкованию, с крупными, ровными и сочными корнеплодами.
  • «Меркадо». Поздний сорт с отличной лёжкостью и слегка сладкой мякотью.
  • «Первенец F1». Ультраранний гибрид с крупными, сочными и сладкими плодами, не склонен к стрелкованию. 

Информационное агентство «Informing»

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