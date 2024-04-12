Эти сорта редиса можно сажать всё лето: никакого стрелкования или горечи

Многие любят редис и хотят наслаждаться им весь сезон, но большинство сортов не подходят для летнего выращивания из-за стрелкования. Однако существуют подходящие сорта, пишет ngnovoros.ru.
Садовод Надежда Коробченко рекомендует следующие:
- «Престо». Новый раннеспелый сорт созревает за 18 дней, важно не задерживать его на грядке.
- «Черриэтт». Устойчив к стрелкованию, с крупными, ровными и сочными корнеплодами.
- «Меркадо». Поздний сорт с отличной лёжкостью и слегка сладкой мякотью.
- «Первенец F1». Ультраранний гибрид с крупными, сочными и сладкими плодами, не склонен к стрелкованию.