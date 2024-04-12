Чеснок будет огромным: высадите это рядом с ним

Сочетание чеснока с определенными видами растений может придать вашему саду не только обильный урожай, но и разнообразие ароматов и вкусов. Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской Академии рекомендует высаживать чеснок в компании таких зеленых культур, как салаты, петрушка, базилик и другие. Такое соседство не только помогает защитить растения от вредителей и болезней, но и способствует увеличению урожайности.

Особенно ценным сочетанием является посадка чеснока рядом с хреном. Это способствует значительному увеличению содержания полезных веществ в обеих культурах, включая витамин C, который известен своей ценностью для организма. Такое соседство поможет получить особенно крупные и богатые витаминами луковицы чеснока, пишет ngnovoros.ru.