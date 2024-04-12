Все будут обязаны сделать это: дачников и огородников ждет сюрприз с 13 апреля 2024

С 12 апреля российские дачники и садоводы должны соблюдать новые правила, установленные в соответствии с изменениями в законодательстве, нарушение которых влечет значительные штрафы. Основные изменения касаются утилизации мусора: теперь его нельзя просто закапывать или оставлять в виде свалок на участке.

Штраф от 20 тысяч рублей

Органические отходы должны утилизироваться в компостной яме, а остальной мусор следует сдавать в специальные контейнеры. За незаконную свалку грозит штраф от 20 тысяч рублей. Также введена ответственность за высаживание деревьев близко к забору соседнего участка и разведение животных, таких как свиньи или коровы, на участках, не предназначенных для сельского хозяйства.

Нарушение этих правил также влечет штрафы от 10 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.