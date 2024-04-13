Удобрения и подкормки не нужны: сажайте огурцы только так

Этот метод выращивания огурцов в бочках представляет собой простой и эффективный способ получить хороший урожай на небольшом участке. Для его реализации даже не требуется большой опыт в овощеводстве. Основная идея заключается в создании оптимальных условий для роста и развития растений, используя доступные материалы.

Установите бочку вертикально на солнечном участке, так как огурцы требуют достаточного количества солнечного света для нормального роста и развития. Наполните бочку почвой, смешанной с остатками растений прошлого года, заполнив её наполовину. Это обеспечит растениям необходимые питательные вещества и минералы.

Устройство над бочкой от непогоды

Спустя некоторое время добавьте еще слой земли и органических отходов, оставив немного свободного места. Затем разместите огурцы в земле на уровне с краями бочки. В случае нестабильной погоды, устройте над бочкой, где растут огурцы, навес. Это может быть обычная пленка или другой материал, который обеспечит защиту от непогоды.

Поливайте огурцы по мере необходимости, чтобы земля всегда оставалась влажной. Удобрения и подкормки не требуются, однако регулярная прополка поможет сохранить участок в порядке, пишет ngnovoros.ru.