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Знакомый овощ спасет кухонные полотенца: выводит даже ужасные пятна

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Знакомый овощ спасет кухонные полотенца: выводит даже ужасные пятна
Полезно знать
Фото: freepik.com

Устранение пятен на одежде, особенно на кухонных полотенцах, может быть непростой задачей. Однако не обязательно тратить много времени и усилий на отстирывание. Согласно экспертам канала Technotion, самые упорные пятна можно успешно удалить с помощью обычного картофеля. Этот метод особенно эффективен для цветных вещей, которые нельзя отбеливать. 

Крахмал справится с пятнами

Процедура заключается в использовании воды, в которой картофель был отварен. После приготовления картофеля, процедите отвар и замочите грязные вещи в нем. Также можно нанести отвар непосредственно на пятно. Оставьте вещи в отваре на 40 минут, во время которых крахмал, содержащийся в отваре, справится с пятнами. Затем просто отправьте вещи в стиральную машину и постирайте их обычным способом. 

Этот метод был популярен еще во времена СССР, но до сих пор остается эффективным и актуальным, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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