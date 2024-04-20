Знакомый овощ спасет кухонные полотенца: выводит даже ужасные пятна

Устранение пятен на одежде, особенно на кухонных полотенцах, может быть непростой задачей. Однако не обязательно тратить много времени и усилий на отстирывание. Согласно экспертам канала Technotion, самые упорные пятна можно успешно удалить с помощью обычного картофеля. Этот метод особенно эффективен для цветных вещей, которые нельзя отбеливать.

Крахмал справится с пятнами

Процедура заключается в использовании воды, в которой картофель был отварен. После приготовления картофеля, процедите отвар и замочите грязные вещи в нем. Также можно нанести отвар непосредственно на пятно. Оставьте вещи в отваре на 40 минут, во время которых крахмал, содержащийся в отваре, справится с пятнами. Затем просто отправьте вещи в стиральную машину и постирайте их обычным способом.

Этот метод был популярен еще во времена СССР, но до сих пор остается эффективным и актуальным, пишет ngnovoros.ru.