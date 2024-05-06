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Севиль Велиева поделилась секретами своей победы в телешоу «Маска»

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Севиль Велиева поделилась секретами своей победы в телешоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @seville_artik

Пятый сезон телешоу «Маска» завершился с победой Севиль Велиевой, выступавшей под маской Енота, из группы Artik & Asti. 

Артистка выразила свою радость, а также благодарность за возможность продемонстрировать талант. Артистка поделилась приятным анекдотом о том, как ее родные узнали ее по манере движений в образе Енота. В ходе съемок она несколько раз пострадала, однако при этом не сдалась.

Секрет успеха оказался в поддержке от Димы Билана

Настоящий секрет успеха оказался в поддержке от Димы Билана, который желал, чтобы победил Енот. Это открытие придало дополнительный шарм ее победе, показав, что, кроме таланта, удача также сыграла свою роль. Севиль стала победительницей благодаря своему таланту и благоприятным обстоятельствам.

Информационное агентство «Informing»

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