Кинокритик Шпагин объяснил, почему у Филиппа Киркорова не задалась карьера в кино

Александр Шпагин, популярный кинокритик, объяснил, почему актерская карьера Филиппа Киркорова не задалась, несмотря на, казалось бы, удачный старт. Эксперт утверждает, что после первой успешной роли поп-королю предлагали роли, не соответствующие его типажу, что сказывалось на качестве кинопроектов.

Шпагин считает, что амплуа «плохого парня» не подходит для артиста совершенно, он не может играть положительных персонажей. В последних ролях Филиппа Бедросовича, по мнению критика, чрезмерно выделялось его «манерничество».