Информинг » Здоровье » Исследователи назвали, какой продукт сделает человека долгожителем

Исследователи назвали, какой продукт сделает человека долгожителем

Image 16+
Исследователи назвали, какой продукт сделает человека долгожителем
Здоровье
Фото: @congerdesign / pixabay.com

Исследования норвежских ученых показали, что для укрепления здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует включить в рацион картофель. Большинство людей считают его вредным, однако исследователи решили проверить это мнение.

Исследование, длившееся с 1974 по 2018 год и охватившее более 77 тысяч добровольцев, показало, что отварной картофель благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, и даже может предотвратить инфаркт. Положительный эффект наблюдался исключительно от употребления вареного овоща.

Были намного здоровее

Добровольцев предварительно разделили на группы по частоте употребления картофеля. Первая группа ела его два раза в неделю, вторая — пять раз, а третья — каждый день. Участники, съедавшие 14 картофелин в неделю, были намного более здоровее. Кроме того, у них смертность была на 12% ниже. Люди реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, а риск инфаркта у них был ниже на 4%.

Дело в том, что картофель содержит клетчатку, калий, витамин. Холодный картофель еще более полезнее горячего, так как крахмал в нем приобретает резистентную форму.

Информационное агентство «Informing»

Невролог назвал 5 способов, которые помогут улучшить память

Невролог назвал 5 способов, которые помогут улучшить память

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Иммунолог Крючков объяснил, чем грозит мальтийская лихорадка здоровью человека

Сегодня, 07:33

Грозит ли человеку рассеянный склероз: неврологи перечислили первые симптомы

Сегодня, 07:33

Жителям РФ назвали врагов сердца и сосудов

Вчера, 21:28

Раскрыт секрет, как можно снизить уровень холестерина в домашних условиях

Вчера, 21:18

Раскрыто, чем опасно сырое молоко для здоровья

Вчера, 20:23

Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса хочется спать

Вчера, 09:58

Названы 6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

26-05-2024, 15:13

В этой рыбе находят 10-метровых червей: мы ее едим сами и детей кормим

26-05-2024, 14:33

Гастроэнтеролог Слюнаева: овсяная каша может грозит человеку проблемами с ЖКТ

26-05-2024, 14:33

Исследователи назвали, какой продукт сделает человека долгожителем

26-05-2024, 10:18

Эндокринолог Мокрышева назвала топ-4 симптома проблем со щитовидкой

25-05-2024, 18:53

Невролог назвал 5 способов, которые помогут улучшить память

25-05-2024, 16:53

Кардиолог Колодзей перечислил привычки, которые угрожают здоровью сердца

25-05-2024, 09:03

Врачи назвали 3 ошибки на завтрак, которые отнимают здоровье

25-05-2024, 08:33

Ученые назвали неочевидные признаки сахарного диабета

25-05-2024, 08:33

Россиянам рассказали о новой инфекции из КНР, разъедающей тело человека

24-05-2024, 23:03

Никакого мороженного или бургеров — названы продукты, которые ведут к инсульту

24-05-2024, 20:18

Ученые назвали 5 признаков, которые грозят человеку скорой смертью

24-05-2024, 20:18

Стала известна неоценимая польза желатина для организма человека

21-05-2024, 09:43

В Соединенных Штатах бушует очередной штамм коронавируса

20-05-2024, 20:53

Новости партнеров
2023
ru-RU