Исследователи назвали, какой продукт сделает человека долгожителем

Исследования норвежских ученых показали, что для укрепления здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует включить в рацион картофель. Большинство людей считают его вредным, однако исследователи решили проверить это мнение.

Исследование, длившееся с 1974 по 2018 год и охватившее более 77 тысяч добровольцев, показало, что отварной картофель благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, и даже может предотвратить инфаркт. Положительный эффект наблюдался исключительно от употребления вареного овоща.

Были намного здоровее

Добровольцев предварительно разделили на группы по частоте употребления картофеля. Первая группа ела его два раза в неделю, вторая — пять раз, а третья — каждый день. Участники, съедавшие 14 картофелин в неделю, были намного более здоровее. Кроме того, у них смертность была на 12% ниже. Люди реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, а риск инфаркта у них был ниже на 4%.

Дело в том, что картофель содержит клетчатку, калий, витамин. Холодный картофель еще более полезнее горячего, так как крахмал в нем приобретает резистентную форму.