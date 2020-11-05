ISW: Турция демонстрирует России свою готовность к войне в Крыму

5-11-2020, 20:41

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Эксперты Institute for the Study of War обратили внимание на то, что Турция демонстрирует России свою готовность к войне в Крыму. Анкара демонстративно ставит РФ палки в колеса в Сирии и Ливии. Также стоит вспомнить активное участие в войне на территории Карабаха, где Турция поддерживает Азербайджан.

Напомним, что СМИ Турции, ровно как и сам президент Реджеп Тайир Эрдоган уже напрямую заявляли о своей готовности начать войну в Крыму.

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Западные специалисты считают, что Анкара показывает скорейшую вероятность возникновения конфликта Турции с Россией, хотя она прекрасно понимает, что сильно уступает Москве. Стоит обратить внимание хотя бы на то, что Анкара делает все, чтобы подавить влияние России на Кавказе. Об этом говорит позиция РФ по поводу конфликта в Карабахе, с которой она до сих пор не определилась. Москва поддерживает как Армению, так и Азербайджан, так как открыто признала часть Карабаха территорией Баку.

ISW: Турция демонстрирует России свою готовность к войне в Крыму

«РФ делает все, чтобы урегулировать конфликт силой, тогда как растет военная роль Турции и дипломатическая позиция США», - сообщают аналитики военного издания.

Стоит отметить, что попытки напасть на Крым со стороны Турции пока что маловероятны, так как они понимают, что их поражение последует незамедлительно.

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