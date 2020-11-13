Фармкомпания Pfizer продала более 80% запасов вакцины от коронавируса COVID-19

Представители американской фармацевтической компании «Pfizer» сообщили, что продали почти 80% своих вакцин от коронавируса. Отмечается, что абсолютным большинством покупателей были богатые европейские страны, что потенциально поставило под угрозу здоровье населения более бедных стран

Эксперты издания «The Independent» уже высказали протест против такого ориентирования фармкомпании «Pfizer» на богатые и платежеспособные страны. Журналисты отметили, что это является несправедливым по отношению к населению тех стран, бюджета которых не хватает на приобретение препарата для вакцинации граждан. Эксперты намереваются отправить в компанию «Pfizer» претензию с требованием пересмотреть тенденцию продажи своей вакцин только обеспеченным странам, так как «это дискриминирует бедное население планеты, среди которых есть и национальные меньшинства».

Такого же мнения придерживаются и в британской организации «Global Justice Now», сообщив, что «отсутствие равного доступа к препарату американского производителя и другим потенциальным вакцинам искусственно создает дефицит, который совершенно неприемлем во время глобальной пандемии». Сотрудница Global Justice Now Хайди Чоу публично заявила, что для нарушения монополии на вакцину, необходимо помочь другим предприятиям начать производить такой же препарат. По ее мнению, осуществить такой план удастся, только если компания «Pfizer» поделится своей разработкой с ВОЗ, чтобы разделить технические знания и патентные права и позволить большему количеству компаний начать производить ее вакцину как можно быстрее.