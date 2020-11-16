Десятки людей заразились коронавирусом в штаб-квартире ВОЗ

Вчера, 21:50

Ольга Громова

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Десятки людей заразились коронавирусом в штаб-квартире ВОЗ

Десятки людей, работающих в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились там новым коронавирусом SARS-CoV-2. Сообщение об этом, ссылаясь на представителей этой организации, распространило агентство Associated Press.

Сообщается, что в офисе ВОЗ за последние недели заразились не менее 65 человек. При этом 32 из этого количества постоянно работали в штаб-квартире организации и соблюдали все меры предосторожности, на которых настаивает сама ВОЗ - носили маски, часто мыли руки, вентилировали помещение, соблюдали социальную дистанцию.

Сколько очагов в штаб-квартире ВОЗ, один или несколько, предстоит еще установить. Известно, что последние пять инфицированных заразились от одного и того же своего коллеги.

Ранее в ноябре представители ВОЗ уверяли, что в ее женевском офисе очагов коронавируса нет.

Сегодня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что появление вакцин не значит, что человечество одержит окончательную победу над коронавирусом. Прививка от ковида не заменит различных инструментов для борьбы с коронавирусом, как то же мытье рук, применение масок и санитайзеров, а только дополнит их.

Пандемию коронавируса ВОЗ объявила 11 марта этого года. О вспышке же нового коронавируса в стране Китай проинформировал мировую общественность в последний день минувшего, 2019-ого, года.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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