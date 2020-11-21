Иорданская принцесса два года изменяла дубайскому шейху с охранником и сбежала в Лондон

Сегодня, 11:05

Ольга Громова

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Иорданская принцесса два года изменяла дубайскому шейху с охранником и сбежала в Лондон

Иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, жена дубайского шейха, два года изменяла своему мужу с 37-летним британским охранником Расселом Флауэрсом. Женщина поначалу платила любовнику, чтобы он не рассказал об их связи, а затем, чтобы скрыться от мести супруга, сбежала в Лондон.

Принцесса Хайя в 2004 году в возрасте 30 лет стала женой миллиардера и эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. Спустя 12 лет брака, когда женщине было 42 года, ее охранником стал 33-летний Флауэрс.

В том же 2016 году у них закрутился роман и длился не менее двух лет. Принцесса летала на крыльях любви и задаривала любовниками дорогими подарками, в том числе он получил от нее наручные часы стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов, дорогое ружье (порядка 5 миллионов в рублях), кольцо с печаткой и рубином.

После того, как роман закончился, принцесса, дабы у охранника не развязался язык и он не рассказал никому об их романе, заплатила ему 1,2 миллиона фунтов (121 миллион рублей). Такие же деньги женщина заплатила еще троим коллегам Флауэрса, которые знали о ее романе.


Жена охранника измену заподозрила в том же 2016 году. Женщина не оставила вне зоны своего внимания тот факт, что муж начал следить за своим гардеробом, покупать дорогостоящие вещи, заниматься с персональным тренером. В кармане пиджака благоверного она нашла упаковку презервативов.

Летом 2017 года Флауэрс и его жена расстались.

Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум также заподозрил жену в неверности. Принцесса Хайя начала побаиваться мести мужа и серьезно боялась за свою жизнь. Поэтому женщина вместе с двумя детьми сбежала в Лондон.

Примечательно, что Британский Высокий суд встал на ее сторону. Нынче она проживает в Лондоне в особняке стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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