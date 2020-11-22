В Китае коронавирус обнаружили на пачке с курятиной из России

На упаковке с замороженными куриными ножками, доставленными в Китай из России, специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской провинции Гуандубыл обнаружили коронавирус. Отмечают, что вирус был выявлен и на упаковках партии импортированных из Аргентины куриных крылышек.

Власти китайского города Шатянь опечатали склады с зараженными товарами и провели там дезинфекцию. Сообщается, что никто из тех, кто контактировал с продукцией, не заразился.

Ранее из-за двух случаев коронавируса власти КНР ввели карантин в городе Маньчжоули на границе с Россией. В городе запрещены массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, а также школы. Кроме того, пришлось временно приостановить железнодорожное сообщение. Городские власти планируют провести массовое тестирование.

За минувшие сутки в Китае было зафиксировано 28 новых случаев коронавируса.

Источник: Информационное агентство «Informing»