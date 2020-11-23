В Турции покупку С-400 сочли ошибкой и назвали комплекс совершенно бесполезным

Невзирая на то, что Турция недавно провела у Черного моря испытания закупленных у России ЗРК С-400 «Триумф», назвала их успешными и высшее руководство страны осталось очень довольным, теперь риторика круто изменилась.

Все чаще в заявлениях звучит, что покупка этих зенитно-ракетных комплексов являлась большой ошибкой, ибо это российское вооружение оказалось малоэффективным и бесполезным, сообщает издание АвиаПро со ссылкой на вьетнамский ресурс Sina.

«Триумф», как отмечается, могут быстро проворонить цели. Кроме того, они сами могут быть атакованы и уничтожены за несколько минут.

«Турция по военной мощи сейчас вторая в НАТО, она опережает даже такие страны, как Британия, Франция и Германия. Но при всем этом у Турции достаточно и проблем с военной мощью. Главная, это масштаб, а не качество. У турецкой армии почти нет ПВО. Современная система ПВО опирается не на одно оружие и оборудование, а на систему из нескольких комплексов, когда один дополняет другой. Турецкая армия не может полагаться на С-400, ей нужны другие модели и типы ПВО», - пишут во Вьетнаме.

Указывается, что Анкара не располагает средствами ПВО малой и средней дальности действия, которые могли бы обеспечить защиту позиционных районов «Триумфов».

При этом покупка у России ЗРК «Тор» и «Панцирь» Турцией сейчас не рассматривается из-за того, что эти комплексы продемонстрировали свою уязвимость в НКР, Сирии и Ливии перед ударными дронами.

По всей видимости, осознание этих проблем в свое время вынудили господина Эрдогана задуматься о покупке американских систем Patriot. Но его план не сработал и сегодня страна, по сути, является легкой мишенью, резюмируют авторы.

Источник: Информационное агентство «Informing»