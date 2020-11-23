WarGonzo сообщил о попытке азербайджанских войск занять селение Бердашен в Карабахе вопреки перемирию

Невзирая на подписанное трехстороннее заявление о перемирии и прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку занять село Бердашен в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на Telegram-канале WarGonzo российского военкора Семена Пегова. Журналист при этом ссылается на информацию, полученную от жителей этого населенного пункта.

Село Бердашен располагается на территории Мартунинского района Карабаха. Согласно договоренностям, шесть сел этого района должны оказаться под контролем Азербайджана. При этом Бардашен в списке не числится.

«Следовательно, действия ВС Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения боевых действий в Арцахе», — вещает WarGonzo.

По его сведениям, сейчас местные жители пытаются противостоять силам Баку и оказывают сопротивление, они полны решимости не пустить захватчиков в село.

Напомним: соглашение о прекращении огня лидерами Армении, Азербайджана и России было принято в ночь с 9 на 10 ноября. Еревану пришлось пойти на серьезные территориальные уступки. Документ предполагает, что стороны конфликта остаются на занятых позициях. Кроме этого, в срок до первого декабря Азербайджану передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора располагается российский миротворческий контингент.

Источник: Информационное агентство «Informing»