WarGonzo: Киев готовит для Донбасса карабахский сценарий

Сегодня, 10:20

Ольга Громова

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WarGonzo: Киев готовит для Донбасса карабахский сценарий

Киев, воодушевленный успехами Азербайджана в Карабахе, уже не просто говорит о необходимости реализовать такой же сценарий в Донбассе, но и работает над ним. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo, ссылаясь на информацию своих источников из зоны проведения Операции объединенных сил.

Указывается, что военно-политические элиты Украины в настоящее время разрабатывают кампанию в отношении ДНР и ЛНР по аналогии с Карабахом.

«ВСУ уже предприняли ряд шагов в этом направлении. В частности, к линии соприкосновения с ЛДНР Киев подтянул серьезное количество техники, в том числе и тяжелой. Под Горловкой и Донецком скапливаются танковые и артиллерийские подразделения», - пишет Пегов.

Источники рассказали военкору, что активность замечена и на юге. Так, в Мариуполе якобы постоянно проводится выгрузка военных эшелонов с бронированной техников и личным составом.

В Артемовске, как берется утверждать Пегов, эшелоны с танками и артиллерией разгружают ежедневно в течение десяти последних дней - приезжает примерно по 40 единиц техники в день.


Кроме этого традиционного арсенала Киев особый упор намерен сделать на использование в зоне ООС ударных турецких беспилотников «Байрактар», о чем уже давно ведутся разговоры. Тем более что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зелеский договорились о сотрудничестве в военной сфере. Несколько дней назад появилась информация о том, что первые шесть ударных дронов производства Турции Киевом уже были доставлены в Донбасс.

Пегов сообщил, что Украина сейчас ведет переговоры с Израилем на предмет закупки у него большой партии беспилотников-камикадзе «Гайроп».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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