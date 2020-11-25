Ракетный эсминец ВМС США может прорваться в Керченский пролив

Сегодня, 15:10

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Ракетный эсминец ВМС США может прорваться в Керченский пролив

Ракетный эсминец ВМС США может прорваться в Керченский пролив.

США продолжают игнорировать российские границы. Ряд СМИ сообщает о том, что попытка прорваться в Крым через Керченский пролив для американцев может увенчаться успехом.

Как отмечают эксперты, после заявления высших военных чинов США о том, что их страна не признает российские границы, есть большие риски повторения недавней ситуации с вторжением в территориальные воды России американского корабля «Джон Маккейн». На этот раз потенциальным нарушителем может стать боевой эсминец «Дональд Кук», вошедший в воды Чёрного моря.

«Американцы, откровенно говоря, пошли на очень серьёзный риск – российские военные могли после первых двух предупреждений попросту уничтожить эсминец противокорабельной ракетой, но по непонятным причинам подпустили американский боевой корабль ещё ближе. Не исключено, что такую же провокацию, но уже в Керченском проливе может устроить и американский эсминец «Дональд Кук», -рассказали изданию Avia.pro военные специалисты.

В текущий момент боевые корабли России сопровождают «Дональд Кук» в Черном море. Эксперты считают, что США намерены продолжать устраивать масштабные провокации.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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