Военкор Пегов рассказал о причинах сдачи Шуши

Сдача города Шуша была политическим решением, а не военным. Об этом в ходе телемоста Москва-Ереван с подключением из пресс-центра Sputnik Армения заявил российский военный корреспондент Семен Пегов.

«В большей степени это было политическое решение, нежели военное. Мне трудно оценивать это решение, так как только руководство Армении и Карабаха знало запас прочности, возможно, ресурсы заканчивались, и ситуация могла повернутся в еще худшую сторону», - прокомментировал военкор.

Он добавил, что на момент подписания трехстороннего соглашения по Карабаху в Шуше находились подразделения Армии обороны Арцаха. Были и азербайджанцы, но они, как он утверждает, полного контроля над городом не имели.

На тот момент якобы еще шел бой. Девятого ноября порядка 400 бойцов были на высоте в двух километрах от Шуши. Они, по словам Пегова, готовы были к проведению зачистки города от азербайджанцев.

«Азербайджан не контролировал город полностью, там было две группы армянских военнослужащих», - прокомментировал Пегов.

Также военкор утверждает, что на момент, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии Шуши, в городе находились лишь диверсанты, да и те в незначительных количествах.

При этом военкор раскритиковал военное командование за допущенные ошибки с Гадрутом.

«Мало кто ожидал, что через лесную дорогу в Гадрут зайдут диверсанты. Я думаю, что это скорее объективная военная потеря. Изначально вошли диверсанты, некоторые были из них в армянской форме, общались на армянском», - цитирует Пегова «Спутник».

Дабы не было путаницы, из города вывели мобилизованных ополченцев. Город зачищали бойцы спецназа, но их сил оказалось недостаточно.

Источник: Информационное агентство «Informing»