В Британии предупредили об угрозе Третьей мировой из-за эсминца «Джон Маккейн», который, как стало известно вчера, вторгся в территориальные воды России и нарушил государственную границу на два километра. Инцидент, о котором сообщило вчера отечественное Минобороны, стал резонансным не только для РФ. Обсуждают его и в мире. А в Британии так вообще считают, что эсминец ВМС США вообще рискует войти в историю как виновник Третьей мировой войны.

Журналист издания Daily Express Пол Уитерс, который высказался на эту тему, в своей статье напомнил, что почему-то сразу два американских эсминца решили начать провоцировать Россию. 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец «Дональд Кук», чтобы «обеспечить безопасность на море» в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». А позже в воды залива зашел еще один «американец» - «Джон Маккейн». И России пришлось под угрозой тарана выдворять его из своих территориальных вод.

«Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», - говорится в статье британского издания.

Напомним, в Минобороны проинформировали, что изгнанием американского эсминца из своих территориальных вод занимался большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Источник: Информационное агентство «Informing»