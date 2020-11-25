Описан сценарий возможной войны России с США за Крым

Вчера, 21:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Описан сценарий возможной войны России с США за Крым

Вашингтон, надумай он в реальности применить боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые недавно испытал на побережье Черного моря в Румынии близ Крыма, может не рассчитывать на успех. Это оружие будет очень оперативно уничтожено военными России, заверил в разговоре с «МК» военный эксперт Алексей Леонков.

Установка, которую американцы испытали в Румынии, позиционируется как оружие, которое не боится контрбатарейной борьбы.

«Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули», — заявил эксперт, описывая возможный сценарий войны США и России за Крым.

После этого, по его словам, на путь борьбы встали бы комплексы ПВО - они непременно бы засекли запущенные ракеты. По словам Леонкова, это могут быть все те же ЗРПК «Панцирь-С1», которые могут сбивать снаряды РСЗО.


При этом в это же время к месту, откуда был нанесен удар, уже бы шла ракета ОРТК «Искандер».

«Она накроет все, что есть на той позиции и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас», — растолковал специалист.

По мнению Ленкова, для «ответки» РФ, определенно, может задействовать свои самолеты ВКС, которые находятся близ дислокации вооружений противника.

Впрочем, специалист считает, что до полномасштабной войны дело не дойдет. А такие учения, как в Румынии, с широким освещением в прессе, в реальности являются лишь игрой США на публику.

Напомним, неделю назад из базы «Рамштайн» в Германии военно-транспортными самолетами С-130 «Геркулес» Штаты перебросили установки HIMARS в Румынию - на побережье Черного моря. Затем военные оперативно отстрелялись, дав залпы ракетами на три сотни километров, быстро свернули установки и оперативно улетели обратно в Германию. На все ушло чуть более трех часов.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

Вчера, 23:10

Описан сценарий возможной войны России с США за Крым

Вчера, 21:40

Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

Вчера, 21:15

Стрелков счел избрание Санду прологом войны за Крым

Вчера, 19:25

В Британии предупредили об угрозе Третьей мировой из-за эсминца «Джон Маккейн»

Вчера, 17:25

Военкор Пегов рассказал о причинах сдачи Шуши

Вчера, 16:35

Ракетный эсминец ВМС США может прорваться в Керченский пролив

Вчера, 15:10

WarGonzo: Киев готовит для Донбасса карабахский сценарий

Вчера, 10:20

В Азербайджане зреет бунт из-за оставшихся в стране протурецких боевиков

24-11-2020, 23:20

В Египте застряли туристы из-за повторяющихся положительных ПЦР-тестов

24-11-2020, 22:40

В США призывают разместить ядерное оружие вблизи Крыма

24-11-2020, 18:50

В Азербайджане ответили Пьеру Ришару, Жану Рено, Алену Делону и другим звездам

24-11-2020, 09:55

Израиль пригрозил российским военным на территории Сирии за поддержку Асада

23-11-2020, 23:05

Блокпост российских военных на въезде в Шушу показали на фото

23-11-2020, 22:55

WarGonzo сообщил о попытке азербайджанских войск занять селение Бердашен в Карабахе вопреки перемирию

23-11-2020, 20:15

Эксперты предрекают новую холодную войну из-за пандемии коронавируса

23-11-2020, 13:00

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 12:00

Пегов: Шуши военным путем в Карабахе взят не был

23-11-2020, 09:55

В Турции покупку С-400 сочли ошибкой и назвали комплекс совершенно бесполезным

23-11-2020, 00:15

Билл Гейтс заявил о риске новой пандемии

22-11-2020, 22:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров