Описан сценарий возможной войны России с США за Крым

Вашингтон, надумай он в реальности применить боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые недавно испытал на побережье Черного моря в Румынии близ Крыма, может не рассчитывать на успех. Это оружие будет очень оперативно уничтожено военными России, заверил в разговоре с «МК» военный эксперт Алексей Леонков.

Установка, которую американцы испытали в Румынии, позиционируется как оружие, которое не боится контрбатарейной борьбы.

«Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули», — заявил эксперт, описывая возможный сценарий войны США и России за Крым.

После этого, по его словам, на путь борьбы встали бы комплексы ПВО - они непременно бы засекли запущенные ракеты. По словам Леонкова, это могут быть все те же ЗРПК «Панцирь-С1», которые могут сбивать снаряды РСЗО.

При этом в это же время к месту, откуда был нанесен удар, уже бы шла ракета ОРТК «Искандер».

«Она накроет все, что есть на той позиции и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас», — растолковал специалист.

По мнению Ленкова, для «ответки» РФ, определенно, может задействовать свои самолеты ВКС, которые находятся близ дислокации вооружений противника.

Впрочем, специалист считает, что до полномасштабной войны дело не дойдет. А такие учения, как в Румынии, с широким освещением в прессе, в реальности являются лишь игрой США на публику.

Напомним, неделю назад из базы «Рамштайн» в Германии военно-транспортными самолетами С-130 «Геркулес» Штаты перебросили установки HIMARS в Румынию - на побережье Черного моря. Затем военные оперативно отстрелялись, дав залпы ракетами на три сотни километров, быстро свернули установки и оперативно улетели обратно в Германию. На все ушло чуть более трех часов.

Источник: Информационное агентство «Informing»