Армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

Вчера, 23:10

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Армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

Информационный источник Axiosо сообщил о том, что военные Израиля готовятся к удару по Ирану со стороны США, однако никаких сведений о подобных намерениях Америки пока нет. Об этом сообщает «RT на русском».

«Израильские ВС получили приказ о подготовке к вероятному удару США по Ирану, который может произойти еще до ухода с поста президента Дональда Трампа. Причиной стало не получение информации о нанесении удара, а предсказание чиновниками Израиля «уязвимого периода» до инаугурации Байдена 20 января 2021 года», - сообщает источник.

Правительство Израиля понимает, что ответные удары Ирана могут затронуть их государство.


«Несмотря на это, руководство Израиля рассчитывает на то, что власти Америки заранее предупредят их о предстоящем ударе по Ирану, однако все равно беспокоятся, что времени для подготовки будет мало», - продолжает автор статьи.

Однако 16 ноября издание The New York Times сообщило о том, что на одном из совещаний 12 ноября главу США Дональда Трампа отговорили от идеи нанесения удара по иранскому заводу в городе Натанз.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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