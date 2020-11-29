The National Interest: ВС США теряют ведущую позицию

Вчера, 23:05

Ольга Громова

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The National Interest: ВС США теряют ведущую позицию

Недавно Heritage Foundation (фонд «Наследие») обнародовал отчет Индекс военной силы США 2021. Американский журнал The National Interest, ознакомившись с ним, решил, что Вооруженные силы страны теряют ведущую позицию в мире и не смогут в полной мере обеспечить защиту национальных интересов.

Далеко за примерами ходить не надо. ВМС США, как указывается в отчете, для эффективного выполнения задач необходимо 400 боевых судов, но располагают они только 300. То же касается и сухопутных бригад - имеются 35, тогда как имеется необходимость в 50.


Отмечается, что основные потенциальные противники Штатов не дремлют и наращивают свои военные возможности. 

К примеру, Китай начал опережать США по количеству боевых кораблей. Кроме того, он активно развивает свои возможности не только в киберпространстве и сфере ИИ, но и в космосе. РФ наращивает ядерный арсенал, укрепляет подводный флот, расширяет свое присутствие в разных регионах, а также активно использует свое энергетическое влияние, кибератаки, информационные войны. Самый большой вызов для США на Ближнем Востоке представляет Иран, констатирует издание, поскольку он может перекрыть Ормузский пролив, через который нефть из региона переправляется в Европу и Азию.

«Мы надеемся, что этот дневник успеваемости Вооруженных сил США поможет влиятельным политикам быть лучше информированными, а гражданам страны сделать так, чтобы избранные ими представители осознавали свою ответственность за предоставление в соответствующем объеме средств, необходимых для защиты нашего государства», — заявил Кей Джеймс, президент фонда «Наследие».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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