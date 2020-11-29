В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

Вчера, 20:15

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В США заявили о способности РФ разгромить страны Прибалтики в случае войны

Американский журналист и политолог Майкл Пек сообщил, кто выйдет победителем в условном военном противостоянии между Россией и странами Прибалтики. По мнению эксперта, большинство балтийских стран попросту не захотят воевать с Россией, что автоматически делает РФ победителем в войне, передает «NewInform».

Как заявил Майкл Пек, страны Прибалтики в условной войне с Россией вполне могли бы использовать население, однако таких граждан едва наберется до 6 миллионов. Известно, что в Литве, Латвии и Эстонии находится примерно 22 000 военных и 450 артиллерийских установок, причем ни самолетов, ни танков у них нет.

Американский журналист подчеркнул, что только с западных регионов Россия в состоянии собрать до миллиона бойцов, а поддержку им будут оказывать минимум 600 танков, 1 400 боевых самолетов и 5 500 артиллерийских орудий. Как отметил Майкл Пек, ни одно здравомыслящее правительство стран Прибалтики не рискнет вступать с обладательницей ядерного оружия в открытый конфликт, так как в случае угрозы РФ мгновенно отразит любую атаку врага. 

«Ни одна умная стратегия не отменит тот факт, что Российская Федерация очень мощная и великая держава, а Литва, Латвия и Эстония - слишком малы. К тому же при задействовании в противостоянии гражданского населения стоит помнить о том, что в Прибалтике существуют большие русские сообщества, которые вряд ли станут воевать против своей родины», - добавил американский политолог.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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