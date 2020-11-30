Стрелков предрек разгром России в случае войны в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду настаивает на выведении из Приднестровья российских военных, а также вывозе оружия, которое они охраняют. Она полагает, что миротворческая миссия должна быть трансформирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ.

В России эту позицию не разделяют и предостерегают, что подобный ход может привести к дестабилизации в регионе.

Судьбу российских миротворцев в Приднестровье попытался спрогнозировать экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков). По его словам, наших военных ждет быстрый разгром, если дело дойдет до боевых действий.

«Если начнутся военные действия, то Молдова начнет их при взаимодействии с Украиной, при поддержке Румынии и, вероятно, Турции. В этой ситуации у российских миротворцев нет никаких шансов. Невзирая на то, что российские военные объекты имеются в нескольких точках Приднестровья, сам регион - это узенькая полоска земли. Ее ширина мало где превышает 20 километров. Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха, поэтому долгое сопротивление невозможно», - объяснил он в эфире НСН .

По мнению Стрелкова, немногочисленная группировка российских военных в Приднестровье долго не сможет продержаться даже против сил одной Молдовы, поэтому в лучшем случае ребята продержатся несколько недель. Если же «впишется» в ситуацию Румыния, речь будет идти о днях. Если же будет задействована и Украина, полный разгром ждет за двое-трое суток.

Россия, реализовав бы проект «Новороссия» ранее, могла бы перебросить любое количество людей, однако в текущих обстоятельствах это, подчеркнул Стрелков, невозможно.

Источник: Информационное агентство «Informing»