Эксперт: Алиев продал суверенитет Азербайджана для победы в Карабахе

Сегодня, 13:00

Ольга Громова

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Эксперт: Алиев продал суверенитет Азербайджана для победы в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем желании вернуть контроль Баку над территориями Карабаха зашел слишком далеко - победа досталась стране нелегко и дорого, ценой собственного суверенитета. Об этом пишет эксперт института предпринимательства Майкл Рубин в своей статье для The National Interest.

«Чтобы упрочнить личную власть и, вероятно, получить гарантии того, что его супруга и сын смогут стать его преемниками, Алиев продал суверенитет Азербайджана», — утверждает публицист.

Рубин отмечает, что на текущий момент «на территории Азербайджана» находятся российские войска - это то, к чему давно стремился Путин. Лидер России поставил себе за цель вернуть контроль над всеми бывшими республиками Советского Союза.


«Алиев, по всей видимости, не видел проблем, принимая российские войска, потому что они закрепили успехи, достигнутые им и турецкими войсками во время войны. Однако президент Азербайджана запамятовал, что российские войска быстро входят, но редко уходят», — считает Рубин.

Но не только Россией связал себя Азербайджан, а еще и Турцией, которая лелеет пантюркистские планы - связать страну с Азербайджаном и тюркскими государствами Центральной Азии, в том числе с Восточным Туркестаном — как территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

«Спецназ Турции развернут в Баку, а истребители этой страны F-16 дислоцируются на азербайджанских базах. Алиев, вполне возможно, наивен и видит в Эрдогане друга, но Эрдоган смотрит на Алиева как на средство для достижения цели», — уверен эксперт.

Также он указал, что Баку рискует столкнуться с еще одной проблемой, и довольно большой. Речь о сирийских наемниках, которых в стране сейчас тысячи. Их завербовала Турция, но вернуть их обратно в САР очень и очень нелегко, даже если этого очень хочется.

В первую очередь потому, что в этом не заинтересована Анкара. Ей нужна такая сила в Азербайджане, так как она «сможет так же легко использовать их для уничтожения любых азербайджанцев, выступающих против целей Турции, как это сделала с армянами».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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