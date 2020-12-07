Эксперт рассказал, следует ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Вопрос о том, стоит ли выключать Wi-Fi-роутер перед сном, волнует многих людей. Известно, что некоторые пользователи, не задумываясь, отключают Wi-Fi-роутер на ночь. Эту тему затронул директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов. Он объяснил, что необходимо поддерживать постоянный уровень безопасности устройств и приложений.

Как сказал эксперт, время суток не влияет на безопасность устройства. Кроме того, Седов дал несколько рекомендаций по защите роутера от взлома. В частности, эксперт советует поменять стандартные имя и пароль устройства. Помимо прочего, следует включить шифрование WPA2 или WPA3, чтобы при подключении требовалось ввести пароль. Также можно изменить настройки SSID — имя сети Wi-Fi, а также отключить WPS.

Наряду с этим специалист рекомендует обновить прошивку роутера и использовать инструмент мониторинга Wi-Fi.

Еще один эксперт - Луис Корронс из компании Avast отметил, что для того, чтобы взломать Wi-Fi злоумышленник должен находиться в зоне действия роутера. То есть мошенник должен быть в доме пользователя или очень близко к нему.

Ранее эксперт Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как лучше расположить Wi-Fi-роутер в квартире. По его словам, главное - устройство следует размещать на расстоянии от других девайсов и не ставить его рядом с источниками тепла. Вентиляционные отверстия на корпусе роутера должны оставаться открытыми.

Источник: Информационное агентство «Informing»