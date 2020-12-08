Самолет ВВС США условно атаковал группу российских кораблей у берегов Сирии

У берегов Сирии американский военный самолет устроил провокацию против группы российских кораблей.

Как сообщает информационный ресурс Аvia.pro , в близи базы ВМФ России в Тартусе он приблизился к российским военным кораблям и сымитировал атаку.

Цель миссии RC-135U Combat Sent у берегов Сирии ВМС США не разглашалась. Известно, что он снизился с 1000 до 200 метров и пролетел над группой российских боевых кораблей и подводных лодок, которые стояли недалеко от военно-морской базы РФ в Сирии.

Такой маневр, рассказывают эксперты, американцы могли предпринять, чтобы вынудить российских военных активировать системы ПВО. RC-135U Combat Sent не имеет вооружения, которое бы позволило нанести серьезный удар по российским кораблям. А вот для провокации, чтобы получить информацию о частотах российских систем ПВО, он вполне подходит.

Это уже не первая подобная попытка американцев вынудить российских военных активировать системы ПВО. По мнению экспертов, России следует более жестко пресекать подобного рода провокации.

Источник: Информационное агентство «Informing»