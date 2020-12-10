Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

Сегодня, 20:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

На Земле продолжают находить таинственные столбы-монолиты из матового металла порядка трех метров в высоту. Очередной такой загадочный объект появился на Украине - в Киеве.

Пользователь социальной сети Facebook Юрий Коваленко сфотографировал его и выложил фото в сеть, отметив, что монолит стоит на Замковой горе. Кто, когда и с какой целью установил его - неизвестно.

Ранее подобные объекты, как бы врезанные в породу, находили на территории США, в Германии, в Испании, в горах Румынии, на британском острове Уайт.

Первый монолит был найден в Юте. Он оказался удивительно похожим на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика. 

Примечательно, что столбы, о которых идет речь, исчезают так же внезапно и таинственно, как и появляются.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

Сегодня, 15:20

National Interest: 30 иностранных самолетов-шпионов приближались к границам России за неделю

Вчера, 23:55

Эксперт заявил о готовности Украины атаковать Донбасс

Вчера, 19:40

Китай строит военные лагеря вдоль границы с Индией

Вчера, 16:25

Forbes: Россия и Запад стоят на пороге полномасштабной войны

Вчера, 11:20

В Сирии ЗРК С-200 подбил истребитель F-35 ВВС Израиля

Вчера, 10:10

Эксперт: сценарий пандемии по типу COVID-19 давно прорабатывали в США

Вчера, 10:05

В Сирии военные России перекрыли путь турецким военным колоннам без единого выстрела

8-12-2020, 11:10

США купили у Израиля 3 установки ПРО для перехвата российских «Авангардов»

7-12-2020, 21:20

NI: ВМС США сделали России предупреждение в Черном море

7-12-2020, 15:55

В небе Армении замечены загадочные полеты российских истребителей

7-12-2020, 12:25

Хорватское издание Binkov’s Battlegrounds оценило возможность вторжения США в РФ

7-12-2020, 11:10

Анкара предложила Киеву недорого разгромить ПВО РФ в Крыму

7-12-2020, 10:45

Азербайджан применял в Нагорном Карабахе оружие массового поражения

6-12-2020, 21:55

В Турции заявили о том, что научились обманывать российские комплексы С-400

6-12-2020, 10:50

РФ на выпады генсека НАТО ответила крупными морскими учениями

5-12-2020, 22:25

Хулуси Акар: Война в Карабахе доказала эффективность турецкого оружия

5-12-2020, 21:15

Исследователь раскрыл тайну пропажи «Рейса 19» в Бермудском треугольнике

5-12-2020, 16:30

Украинский Bayraktar TB2 впервые был задействован в ударах по ДНР

5-12-2020, 10:30

В прессе США рассказали о возможном сценарии новой войны на Кавказе

4-12-2020, 11:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров