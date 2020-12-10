Таинственный трехсторонний монолит появился и в Киеве

На Земле продолжают находить таинственные столбы-монолиты из матового металла порядка трех метров в высоту. Очередной такой загадочный объект появился на Украине - в Киеве.

Пользователь социальной сети Facebook Юрий Коваленко сфотографировал его и выложил фото в сеть, отметив, что монолит стоит на Замковой горе. Кто, когда и с какой целью установил его - неизвестно.

Ранее подобные объекты, как бы врезанные в породу, находили на территории США, в Германии, в Испании, в горах Румынии, на британском острове Уайт.

Первый монолит был найден в Юте. Он оказался удивительно похожим на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.

Примечательно, что столбы, о которых идет речь, исчезают так же внезапно и таинственно, как и появляются.

Источник: Информационное агентство «Informing»