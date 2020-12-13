Российские военные обманули разведывательные самолеты США и сорвали шпионскую акцию

Сегодня, 11:30

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Российские военные обманули разведывательные самолеты США и сорвали шпионскую акцию

Российские военные выявили хитрый план разведывательных самолетов США и сорвали шпионскую акцию противника. Военнослужащие РФ «скормили» американским шпионским системам ложные данные, в результате чего нелегальная разведка США была остановлена, информирует «Avia.pro».

Нелегальный маневр американских военных у российских границ, с целью провести шпионаж, был рассекречен российскими военными. Предполагается, что противник намеревался незаконно добыть данные с российских баллистических ракет, которые пускались с подводных лодок. Однако для того, чтобы пресечь действия противника, российская атомная подводная лодка «Владимир Мономах» провела пуск снаряда по полигону Чижа — что на 10 тысяч километров дальше, чем располагались американские шпионские разведывательные аппараты.


Для противников это стало неприятным сюрпризом, ведь американцы ожидали удара по полуострову Камчатка, вблизи которого была дислоцирована их шпионская техника. Однако Минобороны РФ разгадало стремление военных США, и буквально оставило Вашингтон «с носом». 

«Американцы ожидали, что российские военные будут пренебрегать американским присутствием и нанесут удар по полуострову Камчатка, однако Минобороны РФ решило выполнить задачу вовсе не в пользу американцев», - сообщил военный аналитик. При этом официальных комментариев по поводу инцидента Минобороны РФ пока не предоставляло.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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