OnePlus отложила обновление Android 11 для OnePlus 7

Компания OnePlus после обновления операционной системы смартфонов линейки OnePlus 8 до Android 11 обещала, что апдейт последует до конца этого года и для более старых устройств. Но, похоже, обещания сдержаны не будут.

На одном из китайских форумов производитель опубликовал сообщение, в котором заявил, что обновление для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro вынужденно откладывается на неопределенное время из-за ошибки c данными в прошивке.

Проблема уже решается. При этом, если верить представителям бренда, для этого даже задействовали инженеров компании Qualcomm.

Внутренние тесты ПО, как ожидается, будут возобновлены до конца текущей недели, а открытая бета-версия выйдет в ближайшее время - но сроки при этом компания нарочито не обозначает.

Напомним, с обновлением ОС до Android 11 смартфоны OnePlus получат новую фирменную оболочку OxygenOS 11.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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