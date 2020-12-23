В США показали, как уничтожают российские зенитные системы С-400

Сегодня, 00:05

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В США показали, как уничтожают российские зенитные системы С-400

Американская компания Lockheed-Martin, являющаяся главным поставщиком вооружений для Пентагона, опубликовала видео новой управляемой ракеты, которая способна уничтожить систему ПВО противника. Для мишени, по традиции, была выбрана российская система ПВО С-400 «Триумф». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщается, США продемонстрировали «уничтожение» российских систем на просторах Интернета. Российский военный эксперт Алексей Варюженич дал свои комментарии по поводу того, соответствуют ли действительности подобные кадры, ведь уничтожение систем такого уровня производилось впервые.


Отметим, что на видеоролике можно увидеть, как стелс-истребитель F-35 наводит ракеты класса «земля-земля» PrSM на российскую систему ПВО С-400 «Триумф» в составе системы управления огнем 92Н6, РЛС обнаружения и управления боем 91Н6Е и транспортера ракет 5Т58-2. Уточняется, что система вооружения PrSM способна обеспечить более широкие возможности для совершения атаки, уничтожения и подавления целей при использовании ракет непрямого огня, дальность которых составляет более 500 километров.

По мнению Варюженича, США преувеличивает способности нового вооружения, отметив, что «побеждать» на просторах Интернета – это одно, а победить в реальных боях – это дело совсем другое. Об этом свидетельствует большой спрос на российское вооружение.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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