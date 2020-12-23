Турция перебросила в Сирию десятки танков и готовится штурмовать Айн Иссу с сотнями российских военных

Сегодня, 10:00

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Турция перебросила в Сирию десятки танков и готовится штурмовать Айн Иссу с сотнями российских военных

В Сети появились видеодоказательство усиления агрессии Турции в сирийском регионе — десятки танков Анкары запечатлены при переброске в пригород Айн Иссы, где на данный момент расположены сотни российских военнослужащих. Об этом пишет «Avia.pro».

Неудачные попытки протурецких боевиков штурмом взять город Айн Исса, где дислоцированы 3 российских военных пункта закончились стягиванием Турции бронетанковых сил. Очевидно, Анкара намеревается штурмовать регион несмотря на наличие в нем российских сил, что говорит о прямой угрозе РФ от Турции. При этом накануне официальная Анкара опровергла информацию о том, что заинтересована в активизации военных действий в Айн Иссе, сообщив, что «этот регион представляет интерес только для повстанцев».

Однако реальные действия Анкары свидетельствуют об обратном – на видеозаписи, которая была заснята курдами, запечатлены несколько десятков турецких танков, которые направляются в пригород Айн Исса. Есть доказательства того, что впоследствии сюда же была доставлена и турецкая артиллерия — это свидетельствует о возможном начале штурма уже в ближайшее время. При этом официальных комментариев Турции по поводу стягивания своих войск не поступало, однако в любом случае, при наличии прямой угрозы, Россия будет готова моментально дать жесткий ответ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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