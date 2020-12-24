Одна российская танковая дивизия в Калининградской области, может уничтожить бронетанковые войска Германии

Калининградская область продолжает наращивать военную мощь, принимая в расположение новейшую танковую дивизию. Эксперты утверждают, что потенциал дивизии будет настолько большим, что сравнится с мощью бронетанковых сил ФРГ, пишет «Avia.pro».

Сообщается, что в 2021 году в Калининградской области будет полностью укомплектована новая бронетанковая дивизия, которая будет включать в себя 6 танковых батальонов и 10 мотострелковых батальонов. Суммарное число боевой техники достигнет 200 единиц, тогда как на сегодняшний день во всей Германии насчитывается менее 400 танков, большая часть из которых уже устаревшая или требует модернизации. Польша имеет не больше 600 танков, поэтому даже одна танковая дивизия в Калининграде сможет обеспечить неприкосновенность государственных границ.

«Калининград имеет важное значение для защиты западных рубежей России – там можно разместить достаточное количество войск, способных потенциально повлиять на ход боевых действий в Европе. В состав новой дивизии могут войти один танковый и три мотострелковых полка, всего же в нее вольются 10 мотострелковых батальонов и 6 танковых, в том числе саперное и артиллерийское подразделения. Российская армия также планирует оснастить дивизию новыми танками, включая Т-72Б3М», - сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что Россия остается мировым лидером по вооруженности танками, примерно вдвое опережая по этому показателю США, что дает ей явное преимущество перед НАТО.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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