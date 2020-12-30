В РФ создадут лазерное оружие для борьбы с дронами

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал о том, что в России будет создан лазерный комплекс для борьбы с беспиботниками, оптическими и оптико-электронными средствами противника.

В интервью изданию «Красная звезда », Криворучко сообщил, что лазерное оружие уже есть на вооружении России. В 2019 году российские военные получили лазерные комплексы «Пересвет».

Сейчас же, отметил он, проводятся работы по созданию лазерных комплексов, которые можно будет использовать для борьбы с беспилотниками, оптическими и оптико-электронными средствами.





По словам Криворучко, в планах создать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием.

Напомним, первый российский боевой комплекс с применением лазерного луча «Пересвет» появился на вооружении РФ в 2019 году. О его разработке сообщил президент РФ Владимир Путин еще в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию. Информация об этом комплексе пока еще держится в секрете.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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