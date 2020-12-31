ВВС США показали пуск ракеты с истребителя глазами пилота

Сегодня, 00:10

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ВВС США показали пуск ракеты с истребителя глазами пилота

Военно-воздушные силы США опубликовали необычный видеоролик на площадке YouTube, в котором можно увидеть работу военного летчика от первого лица. Американский пилот находится за рулем истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle 4-го поколения. 

Министерство обороны США прокомментировало данный ролик, рассказав, что он был снят 8 декабря текущего года над Атлантическим океаном. Также отметили, что истребителем управляли пилоты 493-й эскадрильи Grim Reapers. Их самолеты F-15C Eagle базируются на базе Лейкенхит в Великобритании.


На видео можно увидеть процесс пуска управляемой ракеты Sidewinder класса «воздух-воздух», созданной в США. Отмечается, что она является первой в мире серийной управляемой ракетой класса «воздух-воздух». Более того, на ролике виден не только ее пуск, но и поражение ракетой цели. Можно отчетливо заметить, что самолет атакует цель, буксируемую беспилотником, пролетает насквозь, после чего видны искры и осколки.


В ведомстве отметили, что в ходе учения было задействовано 4 истребителя F-15 Eagle. Подобная практика помогла летчикам получить реальный опыт использования ракет, а также успешно поразить учебную цель. Это дает им больше готовности к реальным боям.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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