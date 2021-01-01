Российские средства ПВО начали охранять иранскую базу в Сирии

Сегодня, 12:05

Анна Лисова

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Российские средства ПВО начали охранять иранскую базу в Сирии

Российские средства ПВО обеспечивают прикрытие воздушного пространства над иранской военной базой в Сирии. 

Об этом сообщил информационный ресурс Аvia.pro, ссылаясь на осведомленный источник. 

Российские ПВО были замечены на аэродроме ВВС Сирии, расположенном в пригороде Дейр-эз-Зора. Этот аэродром активно используется иранским военными. 

Сразу несколько источников отмечают, что современный российский радар «Каста-2Е2», использующийся для обнаружения малогабаритных целей и летательных аппаратов с малой радиолокационной заметностью, появился там не так уж давно. Еще несколько назад на этой базе не было современных радаров.

Установить средства ПВО, скорее всего, там было решено после того, как по базе были нанесены удары с воздуха самолетами и беспилотниками. 

Стоит отметить, что официально на вооружении Сирии и Ирана радиолокационные станции «Каста-2Е2» не стоят. Поэтому, отмечают аналитики, напрашивается вывод, что они являются российскими. 

Россия, по мнению экспертов, будет усиливать поддержку официальному Дамаску, чтобы не сдерживать американских военных в Сирии. 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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